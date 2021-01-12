غلق وتشميع مقهى وضبط 30 شيشة في حملة بمطروح (صور)

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح غلق وتشميع مقهي بشارع المحطة بعد ضبط 30 (شيشة) في أوقات مواعيد الغلق وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق للحملة.وأكد جاب الله أنه تم ضبط 30 شيشة بأحد المقاهي بالمخالفة لقرارات الحكومة، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبناءً عليه تم غلق وتشميع المقهي طبقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأشار إلى مواصلة استمرار الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائي حيث تم التحفظ على معدات وأدوات بناء لعقار مخالف بمنطقة الأبيض، بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.أضاف أنه سيتم تطبيق سلطة القانون لمنع البناء العشوائي تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالف.وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المقاهي والكافيهات والمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي؛ للحفاظ على صحة الجميع والغلق والتشميع في انتظار المخالفين.