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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:01 م
صورة مكتب نجيب محفوظ
صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي
آلاء حسن
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انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، صورة لمكتب فوضوي، وادعى البعض أنها صورة لمكتب الكاتب العالمي الراحل نجيب محفوظ، لافتين إلى أنها آخر صورة لمكتب أديب نوبل التقطت بنفس تاريخ وفاته في 30 أغسطس لعام 2006.

وسرعان ما دشن محبو نجيب محفوظ هجوما شديدا على مدعي هذا الكلام، مؤكدين أنه لا أساس لها من الصحة، وهذا المكتب ليس لنجيب محفوظ، ولا يعبر عن شخصيته تماما، فكل الصور التي ظهر فيها أديب نوبل وهو جالس على مكتبه، كانت المكتبة منظمة ومرتبة بشكل جيد.

وبالبحث حول حقيقة هذه الصورة، وجدنا أن هذه الصورة ليست لمكتبة نجيب محفوظ، بعد مقارنة صور الأديب الراحل التي ظهر فيها داخل مكتبه وتحيطه المكتبة الخاصة به وموضوعة بشكل منظم ومرتبة تظهر فيها شخصيته، لم تكن مثل الصورة المتداولة على الإطلاق.

"متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ" والمتواجد بالمبنى التاريخي "تكية أبو الدهب" بحي الأزهر وتم افتتاحه في 14 يوليو لعام 2019، يتضمن قاعة للندوات ومكتبة عامة ومكتبة سمعية - بصرية، وأخرى نقدية تحوي دراسات وأبحاث مهمة عن إبداعات نجيب محفوظ، فضلا عن قاعات للأوسمة والميداليات والشهادات التي منحت له ومتعلقاته وأورقاه الشخصية ومؤلفاته وصوره.

وبعمل جولة في هذا المتحف، ظهر مكتب أديب نوبل والكرسي الذي كان يجلس عليه، فضلا عن المكتبة التي تحوي كتبه ومؤلفاته، ووجدنا أيضا أنها تختلف تماما عن الصورة المتداولة.
تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي
تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي
تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي
تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي
تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي
تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي
تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي
تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي

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تعرف على حقيقة صورة مكتب نجيب محفوظ الفوضوي

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