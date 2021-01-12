رسميًا.. أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين وكيلي مجلس النواب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات وكيلي المجلس، فوز كلا من النائبين أحمد سعد الدين بواقع 485 صوتًا، والنائب محمد أبو العينين بواقع 422 صوتًا، بمنصب وكيلي مجلس النواب.وكان قد أعلن عدد من النواب ترشحهم على منصب وكالة المجلس، وهم: النائب سليمان وهدان، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والمستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، والنائبة فريدة الشوباشي، والنائبة حنان محمد عبد المنعم عوض، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة سحر بشير، والنائب محمد أحمد الجبلاوي.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.