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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الغربية» تشن حملة مكبرة على مستشفيات المحافظة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:59 م
حملة مكبرة على مستشفيات
حملة مكبرة على مستشفيات المحافظة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، الثلاثاء، حملة مكبرة على مستشفيات المحافظة؛ لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتلافي السلبيات.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية إنه تم شن حملة مكبرة على حميات طنطا وسمنود وقطور طول اليوم.

فيما قامت الدكتورة نزيهة عبد الوهاب، مدير صحة الغربية، بالمرور على مستشفى سمنود المركزي لمتابعه سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى وتواجد الفرق الطبية والاطمئنان على صحة المرضي.

وقال الدكتور هشام شيحة إنه تم خلال الحملة تفقد أقسام مستشفى حميات طنطا ومخازن المستلزمات والصيدليات ومتابعة التنك الجديد والتشغيل التجريبي، واستمع إلى مدير المستشفى وفريق الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين.

ووجه وكيل صحة الغربية بالوقوف بالمرصاد لكل مَن تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض، مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد لوقف أي تجاوزات في التهاون مع أرواح المرضى.

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