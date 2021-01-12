حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حبس محمد محمد قمصان، مدعي مرض السرطان، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه عدة تهم له أبرزها استخدام السوشيال ميديا لنشر أخبار كاذبة وتهديد إخصائية اجتماعية هددت بكشفه.وحرر عدد من محاربو السرطان 7 محاضر بنيابة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ضد الشاب الذي ادعى إصابته بالمرض لكسب التعاطف عبر منصات تواصل اجتماعي، معللين بأنه أذاهم نفسيا كمرضى سرطان، ووقوع ضرر عليهم من إدعائه المرض.وكشفت التحريات أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بدسوق في المحضر رقم 240 لسنة 2021 إداري مركز شرطة دسوق بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول واقعة الشاب محمد قمصان وملابساتها لإدعائه إصابته بمرض السرطان علي خلاف الحقيقة.وأسفرت التحريات عن قيام المتهم محمد محمد قمصان مواليد 1 يونيو 2001، حاصل علي دبلوم تجارة، بإدعائه كذبًا على غير الحقيقة مرضه بالسرطان، وأنه اتخذ عدة طرق ليتشابه مع أصحاب هذا المرض بأن قام بحلق شعره وارتدى ملابس مكتوب عليها أنه مصاب، فضلًا عن نشره مقاطع مرئية لاستعطاف المواطنين وكسب الشهرة والتحصل علي هدايا مادية وعينية.كما أنه تسبب خلال الفترة الأخيرة في نشر مقاطع علي مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بفشل علاجه، مما أثر علي الحالة الصحية والنفسية علي أصحاب هذا المرض اللعين، وأثر بالسلب علي حالة السلم العام، وأثبتت التحريات تحصله على مبالغ مادية وهدايا عينية جراء ماقام به.