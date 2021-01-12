بعد التحذيرات من الرياح.. 6 نصائح هامة للمواطنين

أعلنت وزارة البيئة، نه من المنتظر خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 13 و14 يناير الجاري أن تنشط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء، وفي حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.تستعرض "الدستور" أبرز النصائح للمواطنين للتعامل مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لما ذكره مصطفى مراد رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة.- ارتداء الكمامة.- ارتداء الملابس المناسبة وعدم تخفيف الملابس.- عدم التواجد في الأماكن المكشوفة لأنها تكثر بها الرياح المثيرة للرمال والأتربة.- عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الجيوب الأنفية وأصحاب الأمراض الصدرية.- تجنب التواجد أسفل لوحات الإعلانات.- القيادة بهدوء على الطرق.