القس مقار وجيه يشارك باجتماع دراسة الكتاب القمدس بإيبارشية ملوي

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية مساء اليوم، فعاليات اجتماع دراسة الكتاب المقدس عبر تقنية البث المباشر.وشارك في الاجتماع القس مقار وجيه راعي كنيسة الملاك بملوي، الذي ناقش خلاله تأملات في سفر لوقا بالكتاب المقدس بهدف دعم الأقباط روحيًا.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.