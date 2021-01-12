801 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 801 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 453 ألفا و789 حالة، في حين تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7 آلاف و784 حالة.وأفاد بيان للوزارة بأنه تم تسجيل 1345 حالة تعافي إضافية خلال ال(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي حالات التعافي في البلاد 427 ألفا و351 شخصا.وأشار البيان إلى أن إجمالي الحالات التي تم إجراء التحاليل لها بلغ 4 ملايين و631 ألفا و377 شخصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في شهر مارس الماضي.