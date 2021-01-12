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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:34 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يبحث كثير من المواطنين عن بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة التي وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي لفئات الشعب المصري، وهي عبارة عن منحة حكومية للفئات الأكثر احتياجا.

وتصدر البحث اليوم على المحرك العالمي جوجل والمنصات الإلكترونية عن بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة.

ويستعرض «الدستور» من خلال التقرير التالي بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة عبر الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وكيفية التقديم للحصول على المعاش الشهري والأوراق المطلوبة للتقديم.

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة


يستطيع المواطنين الدخول على الرابط التالي (من هنا) للحصول على معاش التكافل والكرامة المقدر شهريا بـ 400 جنيه ممن تنطبق عليهم الشروط الاستعلام عنه إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.


الفئات الأكثر احتياجا لبرنامج تكافل وكرامة.

الفئات الأكثر احتياجا التي تمنعهم في عيش حياة كريمة:

1- المطلقات.

2- الأرامل.

3- الأيتام.

4- ذوي الإعاقات التي تمنع صاحبها عن العمل.

5- ذوي الاحتاجات الخاصة الذي يسمح لهم وفقا للقانون الجمع بين معاشين


خطوات تسجيل معاش الأرامل والمطلقات

يمكن للراغبين في الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي التسجيل بإتباع الخطوات التالية:-

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا )

- اختيار أيقونة تكافل وكرامة

- كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن المعاش الشهري والمكون من 14 رقم

- الضغط على أيقونة استعلام

ستظهر كافة بيانات الراغب في الاستعلام عن صرف المعاش كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المحافظة التابع لها، نوع المعاش المتقدم للحصول عليه ( تكافل – كرامة ) حالة البطاقة ( سارية - منتهية ).

في حالة وجود شكوى يتم الضغط على أيقونة الشكاوى وتسجيلها كاملة في الخانة المخصصة لذلك.



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