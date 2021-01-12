فيلم «كباتن الزعتري» يُمثل مصر في مهرجان صانداس الأمريكي

أعلن مهرجان صانداس السينمائي في أمريكا، عن مشاركة الفيلم المصري "كباتن الزعتري" للمخرج والمنتج علي العربي، ليمثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.ويقام المهرجان في ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق فعالياته في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.الفيلم تم تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائي ليكون إجمالي العمل على الفيلم حوالي 7 سنوات كاملة.يرصد الفيلم رحلة تتبع لبطلي العمل "محمود وفوزي"، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقان لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.