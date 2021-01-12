برلماني: نستكمل مشاريع اللجنة الرياضة خلال المرحلة المقبلة

أدى النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب، وعضو القائمة الوطنية لشمال ووسط الدلتا، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية في مجلس النواب.وقال محمود حسين الوكيل السابق للجنة الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، عقب أدائه اليمين: "نسعى في لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لاستكمال أهم مشاريع اللجنة خلال المرحلة المقبلة".وأضاف: "نتعشم في استغلال وجود هذا الكم من الشخصيات ذات الثقل في البرلمان حاليًا لخدمة الرياضة المصرية خلال المرحلة المقبلة".وأتم: "أثق في قدرة اللجنة على تحقيق طفرة في ملف الشباب والرياضة في مصر خلال السنوات المقبلة، في ظل امتلاكنا للخبرات القادرة على صناعة ذلك".وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.