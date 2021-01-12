أجهزة طبية وأدوية وأكسجين لمواجهة كورونا ببرادعة القناطر

واصل أهالي قرية البرادعة بالقناطر الخيرية الحملة الشعبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد من خلال فتح باب التبرع لمرضى الوباء، بمشاركة أبناء القرية المقيمين بها وبالخارج بالمساهمات المادية والعينية للجنة الأهلية التى تم تشكيلها لإدارة أزمة (كوفيد-19) يقيادة مجموعة من كبار وشباب القرية، للتوعية وكيفية تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس وحماية الأهالى ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم وتقديم الأدوية والأغذية لهم.قال حسام صقر، منسق لجنة الأزمة بالقرية إن الحملة تعمل كفريق عمل واحد لتحقيق الأهداف بمساعدة مرضى كورونا والمخالطين لهم وتوفير الأدوية وطرق الوقاية.أضاف أن الفكرة نشأت مع قرار وزارة الصحة بعلاج الحالات المتوسطة والبسبطة بالمنازل وتجهيز المدارس والمنشآت العامه كأماكن عزل فى مايو الماضى، ليتم تشكيل 3 لجان لتغطية القرية بالكامل للتعامل مع الحالات من خلال لجنة للتوعية وأخرى للوقاية ولجنة التمريض التى تتكون من ممرضات وممرضين محترفين وطلبة من كلية الطب والكليات العملية والنظرية الأخرى تم تدريبهم بمعرفة الأطباء.أضاف صقر أنه عند ظهور بوادر الموجة التانية من تفشي الوباء قرر فريق اللجنة عقد اجتماع مع شباب ومتطوعى اللجان الفرعية لبدء متابعة المرضى وتوفير احتياجات القرية عن طريق التبرعات العينية والمادية من أعضاء اللجنة وأهل القرية وأبنائها العاملين بالخارج وتم شراء أجهزة توليد أكسجين للمرضى و٦٠ أنبوبة أكسجين و20 جهاز قياس الأكسجين و٢٥ جهاز نيبولايزر لتوسيع الشعب للحالات المتوسطة و10 أجهزة قياس ضغط و10 لقياس السكر، إضافة إلى ترمومترات ديجيتال وكواشف حرارية ومهمات عزل وحماية للتعامل مع المرضى ومهمات الغسل للمتوفينأشار إلى أنه لظهور حالات مصابة بالأدوار العليا تم توفير 6 أجهزة توليد أكسجين سعة ٥ لتر وجهاز ٨ لتر فى الدقيقة، لإنقاذهم بدلًا من حمل الأسطوانات الكبيرة ولسرعة الوصول إليهم.واختتم منسق لجنة الأزمة بالقرية تصريحاته بأن اللجنة تشارك في تنظيم عمليات صرف المعاشات من مكتب البريد وتوعية المصلين بالتباعد وتوفير الكمامات والمطهرات لهم بالمجان، كما تساهم فى تدبير أماكن بالمستشفيات للحالات الحرجة التى يوصى الطبيب بنقلها للمستشفى عن طريق علاقاتنا ببعض المسؤلين ونواب الدائرة ولجان الأزمة على مستوى المركز.