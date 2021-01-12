رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: إجراءات تشديد الإغلاق لارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:31 م
جونسون
جونسون
أ ش أ
طباعة
عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا افتراضيا مع وزرائه لمناقشة تشديد إجراءات الإغلاق في إنجلترا لمحاولة وقف انتشار النوع الجديد شديد العدوى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك عقب إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل - في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت بعد ظهر اليوم الثلاثاء - تسجيل 1243 وفاة جديدة و45533 إصابة بفيروس كورونا خلال ال(24) ساعة الماضية في البلاد ووصفت تلك الأرقام ب"المرعبة".

وأعاد رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - التأكيد على الحاجة إلى خفض معدل انتقال الفيروس نظرا للضغوط التي تواجهها هيئة الرعاية الصحية الآن، وأخبر الوزراء أنه في هذه "المرحلة المحورية'' من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يبقى الجمهور على إطلاع.

وكانت الحكومة تناشد الناس بشدة للحد من اتصالاتهم حيث تكافح الخدمات الصحية للتعامل مع حجم مرضى كورونا، والشرطة تكثف تطبيق القيود.

وذكرت مصادر لصحيفة (ميل اونلاين) أن جونسون يأمل في تجنب المضي قدما هذا الأسبوع في المزيد من إجراءات الإغلاق، مع تأثيرات الإغلاق الواسع النطاق من المستوى الرابع الذي دخل حيز التنفيذ في "يوم الهدايا" وهو اليوم التالي لأعياد الميلاد، والإغلاق الوطني من الأسبوع الماضي.

لكن الوزراء أوضحوا أنهم مستعدون للتعامل بمزيد من الصرامة، مع قيام شخصيات بارزة بالضغط من أجل قاعدة تباعد ثلاثة أمتار بين الأشخاص.

وتشمل الخيارات الأخرى التي يعتقد أنه تم النظر فيها في إنجلترا إغلاق المزيد من أماكن العمل مثل وكلاء العقارات.

وفي علامة أخرى تنذر بالسوء هذا الصباح.. غرد جونسون قائلا إن "لقاء الآخرين من خارج أسرتك يعرضك أنت والآخرين لخطر الإصابة بالمرض الخطير".

ومن جانبها، أشارت الوزيرة الأولى لأسكتلندا نيكولا ستورجون اليوم إلى أنها تفكر في قيود أكثر صرامة على التسوق في اسكتلندا، بالإضافة إلى تشديد القواعد المتعلقة بالوجبات السريعة. ومن المتوقع أن تعلن عن أي تغييرات جديدة لإجراءات الحجر الصحي غدا الأربعاء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تطهر مجمع صالات استاد القاهرة قبل بطولة اليد

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب» تحدد مواعيد العمل خلال الفترة الحالية

«ثقافة القليوبية» تناقش خطورة وصور التنمر

«دار الكتب» تعلن الاشتراك في المشروع الوطني للقراءة

سفيرة كولومبيا بالقاهرة تهدي دار الكتب مجموعة من المؤلفات الكولومبية