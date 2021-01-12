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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«هيئة الكتاب» تحدد مواعيد العمل خلال الفترة الحالية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:30 م
هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي
آلاء حسن
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نوّهت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، إلى مواعيد العمل بالمكتبات ومنافذ البيع الخاصة بالهيئة، بأنها ستكون من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، عدا المركز الدولي للكتاب ومكتبة شريف من الثانية عشرة ظهرًا حتى السابعة مساءً، أما العطلة الأسبوعية فستكون الجمعة.

كانت الهيئة العامة للكتاب قد نظمت آخر معارضها المحلية بجامعة أسوان، الذي أقيم بمقر كلية الزراعة بصحاري، خلال الفترة من 24 ديسمبر 2020 واستمر حتى 31 من الشهر ذاته، وافتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور أحمد بهى نائب رئيس هيئة الكتاب وعدد من أساتذة وعمداء الجامعة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأقيم معرض أسوان على مساحة 250 متر مربع، بمشاركة 20 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة "قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للترجمة وأكاديمية الفنون"، وعدد من دور النشر الخاصة.

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