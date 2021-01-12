«البيئة» تطالب أصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنزل الأربعاء والخميس

قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة مصدر طبيعي وليس مصدر صناعي، منوها بأن وزارة البيئة أعلنت أن يومي الأربعاء والخميس تنشط الرياح وتكون محملة بالأتربة والرمال مما يؤثر سلبا على جودة الهواء وتصل حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وفي حالة سقوط الأمطار يحسن من جودة الهواء.وتابع رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة يلتزموا الجلوس بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أننا في ظل جائحة كورونا يلتزم المواطنين بارتداء الكمامات مما يساهم في حمايتهم من الأتربة والحفاظ على سلامتهم.ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تؤكد أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية تتابع مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.