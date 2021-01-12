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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبو العزايم يشارك في اجتماع لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:25 م
اجتماع لجنة تسويق
اجتماع لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر
هدى الأمير
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شارك عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر الثلاثاء، في اجتماع لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر؛ لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي، بحضور رؤساء الشركات السياحية ومديري الفنادق وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار.

ناقش الاجتماع، تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، وكيفية الخروج بمقترحات من شأنها التقليل من آثارها السلبية على القطاع السياحي بالأقصر، ووضع خطط تسويقية وترويجية للسياحة الثقافية، وضرورة الاستفادة من الاكتشافات الأثرية الرائعة التي تتبناها الدولة، ووضع أساليب تسويق وترويج جديدة ومبتكرة للسياحة الثقافية.

كما ناقش الاجتماع ضرورة التركيز على اكتمال البنية التحتية لمشروعات الطرق التي تتبناها الدولة التي تربط بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، إضافة إلى ضرورة الإعداد اللازم للحدث التاريخي المتمثل في افتتاح طريق الكباش الذي يربط بين معبدى الاقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر.

وأكد السكرتير المساعد حرص محافظة الأقصر على تهيئة كافة السبل وتذليل العقبات لاستعادة الحركة السياحية لعافيتها في ظل تلك الظروف الاستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة أن تكون كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية على أعلى درجات الالتزام بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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