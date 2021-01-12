«ثقافة القليوبية» تناقش خطورة وصور التنمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "كيفية مواجهة التنمر بكافة صوره".ودارت المحاضرة حول تعريف التنمر وأشكاله المختلفة وخطورته على الفرد والمجتمع، والتنمر بين المواجهة المجتمعية والقانون، وأسباب التنمر والبيئة المحيطة ودورها في صناعة المتنمر، وطرق مواجهة التنمر وصولًا للسلامة المجتمعية.كما أقام نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارها الأديب محمد عكاشة، بحضور أعضاء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "سقوط ليس حر" لماجد الهدهد، ثم قصيدة "مصر" لوائل نصر الدين، وقصيدة "صوت الحق" لناصر أحمد، أعقبها قصيدة "أهو خف" لمحمد علي عزب، ثم قصيدة "شاعر مجهول" لبهجت الدقميري، واختتم اللقاء بقصيدة بعنوان "ترك الفؤاد عرينة" ليسري صبري، بجانب محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات حول خطورة تهكير برامج الأندرويد، وورشة تعليم كروشيه.ونظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان "فيروس كورونا وكيفية التعايش" للدكتورة سعاد إبراهيم بالوحدة الصحية بكفر طحلة، تحدثت عن ما هو فيروس كورونا أو مرض كوفيد-19 بأنه مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا، تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم، وأعراضه تتشابه مع مرض الانفلونزا ولكن يصاحبه ارتفاع فى درجات الحرارة أكثر من 38 درجة وضيق بالتنفس نتيجة لإلتهاب بالشعب الهوائية، ولكن يجب التعايش مع فيروس كورونا لأنه مثله مثل أى فيروس موجود معنا في الحياة، حيث إن فيروس كورونا معروف منذ القدم وهو أحد الفيروسات التي تسبب التهابات ومشكلات في الجهاز التنفسي، ويجب اتباع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بشكل مستمر، أعقبها صباحية شعرية للشاعر مجدى ابوالخير فى حب مصر وحب رسول الله.في إطار النشاط الأونلاين، قدم قسم المكتبات بالفرع محاضرة بعنوان "التنمر" بصوت هبة عبدالرؤوف، تحدثت فيها عن خطورة التنمر على الكبير والطفل وعن أثره السلبي الكبير على الشخص الواقع عليه التنمر، كما أعد مسرح عرائس بيت ثقافة القلج عرضا جديدا تضمن فقرة الأرجوز للفنان طلعت حمودة، تحريك هاني عبد العظيم، ودعاء حسن، بينما قدمت مكتبة كفر طحلة ورشة إعادة تدوير لعمل فازة، فيما قدم قصر ثقافة الطفل ببنها موهبة في إلقاء الشعر الطالبة أريج إسلام.