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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يحضر التدريبات النهائية لمنتخب كرة اليد باستاد القاهرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:43 م
مدبولي
مدبولي
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زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء علي درويش مدير استاد القاهرة الدولي، الصالة المغطاة باستاد القاهرة؛ للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالصالة، التي ستشهد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2021، وتستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ حتى ٣١ يناير الجاري، بمشاركة ٣٢ منتخبا، ولمؤازرة المنتخب المصري أثناء تلقيه تدريباته النهائية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل جولته بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، أن جميع مؤسسات الدولة تتكاتف معًا من أجل إنجاح هذه البطولة التي تترقبها أنظار العالم، سعيًا للخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية، لاسيما أن هناك تحديا لتنظيمها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتتمثل في انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم دعما كبيرا ومتواصلا لإنجاح هذه البطولة وتنظيمها في وقت قياسي، من خلال التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والوزارات.

وخلال جولته التفقدية، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على الاستعدادات النهائية بالصالة، التي ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة الأخرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب، و6 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، أطلع وزير الشباب والرياضة رئيس الوزراء على آخر الاستعدادات النهائية التي تُجرى لحفل الافتتاح الذي سيقام مساء غد الأربعاء، ويتضمن فقرات وعروضا استعراضية يتم تقديمها لأول مرة، تراعي إبراز مظاهر الحضارة المصرية.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه عقب ذلك لحضور التدريبات النهائية للمنتخب المصري المشارك في البطولة، وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الأداء الذي ظهر به الفريق خلال التدريب، ووجّه للمنتخب كلمة نقل فى بدايتها تحيات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للمنتخب الوطنى، وتمنياته لهم بالتوفيق، مؤكدا أن الدولة تثق في قدرتهم على إحراز أفضل النتائج في هذه البطولة الدولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «لقد حرصت على التواجد معكم اليوم، وحضور التدريب الختامي، قبل انطلاق فعاليات البطولة غدًا».

وأضاف: «الدولة والشعب المصري ينتظران منكم الكثير، فالعبء والمسئولية الملقاة على عاتقكم كبيرة، لكون البطولة تنظم على أرض مصر»، لافتًا إلى أن الدولة لم تدخر جهدًا لتوفير كافة الإمكانات لتظهر البطولة بتنظيم عالمي يبهر كل دول العالم، وأن هذه البطولة ستخرج بفضل التجهيزات التي تمت لتكون أفضل البطولات على مستوى العالم.

وأضاف، في كلمته لمنتخب مصر، أن الظرف الراهن يضيف عبئا كبيرا عليكم، وهو عبء إسعاد الشعب المصري، خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم من أزمة كورونا، التي أنتجت ضغوطا نفسية كبيرة على العالم وليس على مصر فقط، ولذلك يتمنى الناس أن يشاهدوا ما يشعرهم بالسعادة، وكله ثقة ويقين بأن يتحقق ذلك بإذن الله.

كما قال رئيس الوزراء: «رجال لعبة كرة اليد في مصر طول عمرهم من فترة طويلة مصدر فخر وإعزاز لمصر وللرياضة المصرية، ودائما ما تحقق كرة اليد المصرية انتصارات هائلة، ولدينا أمل كبير فيكم، وربنا يوفقكم يا رب، نحن جميعا في ظهركم، ومعكم، وندعو لكم الله بكل نجاح وتوفيق».

وأكد: «كل تمنياتي لكم بالنجاح لترفعوا رأس مصر عاليًا في هذه البطولة، وتكون حدثا تاريخيا حقيقيا نفاجئ به العالم كله، سواء في التنظيم أو في تميز الفريق المصري في هذه البطولة الهامة، مختتما بقوله: "ربنا يوفقكم ونكون معكم غدا على خير وتبدأوا مشواركم بكل نجاح».

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة المنظمة للبطولة تقوم بالتنسيق أولا بأول مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة، وتمت مراعاة تطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحا أنه تم مراعاة جميع الإجراءات الوقائية في أماكن إقامة الفرق المشاركة بالفنادق.

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