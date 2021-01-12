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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليمنية تعلن وصول لقاح كورونا أواخر مارس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:10 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اليمن (تابعة للحكومة الشرعية) إنه من المتوقع وصول لقاح كورونا إلى البلاد أواخر شهر مارس وبداية أبريل المقبلين.

وجاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، برئاسة معين عبدالملك رئيس الحكومة لمناقشة التنسيق الجاري مع المنظمات المانحة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والبنك الدولي لتوفير لقاح كورونا لليمن.

واستعرضت اللجنة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" مستجدات الوباء "والاستعدادات والجاهزية التي تبذلها وزارة الصحة وكوادرها استعدادا لأي تفشي محتمل لموجة ثانية من الوباء".

وأكد وزير الصحة قاسم بحيبح "عدم رصد أي حالات لكورونا المتحور في اليمن حتى الآن".

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، إلى 2107 حالات، منها 612 حالة وفاة، و1416 حالة شفاء، فيما لم يعلن الحوثيون عن أي حصيلة مرتبطة بهذا الوباء.

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