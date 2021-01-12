«التعاون الدولي»: نركز على هدفين في تنمية سيناء

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن التطور الحقيقي على الصعيد العالمي يحدث عندما نبدأ بالتواصل والتفاعل والدمج بين المجتمعات المختلفة؛ مهما بدت بعيدة أو صغيرة؛ فمن خلال التواصل نتعرف أكثر على تحديات تلك المجتمعات وأولوياتهم، والأهم من ذلك ثقافتهم، فبدون فهم ثقافات المجتمعات الأخرى، وأساليب عَيشِها المتفردة وقيمها الخاصة، فإننا نتجاهل إمكاناتهم الخاصة في المساهمة في التنمية.وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن السياسة المتبعة في تنمية سيناء التركيز على هدفين الأول تعزيز التواصل مع المجتمعات البدوية، والثاني إلى التعرف على التحديات الكثيرة التي تواجهها؛ حتى نجد الطريقة المثلى لتلبية احتياجاتهم، ويكون هذا الهدف هو محفزنا الرئيسي في جميع مشروعاتنا من أجل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.وتتطلب خطة التنمية المستدامة الناجحة بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة؛ من خلال رؤية مشتركة مبنية على أهداف وقيم جامعة تُمنَح جميع الجهات المعنية الفرصة للمساهمة ولمشاركة معارفهم وخبراتهم الفنية، وكذلك لدعم الحصول على التكنولوجيا والعلوم والابتكار.