زعيم الديمقراطيين بـ«الشيوخ» ينادي بضرورة منع مقتحمي الكونجرس من السفر

نادى زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الثلاثاء، بضرورة منع أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس من السفر لما يمثلونه من تهديد للأمن القومي.وقال شومر إن على المسؤولين الأمريكيين أن يضعوا المقتحمين على قائمة "حظر سفر" اتحادية.وأضاف في إفادة صحفية: "لا يمكننا السماح لدعاة التمرد هؤلاء باستقلال طائرة والتسبب في مزيد من العنف والدمار".