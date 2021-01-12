مصطفى المكاوي: الوضع الاستيرادي حاليا يمر بمرحلة حرجة لهذه الأسباب

قال مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، وسكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوضع الاستيرادي حاليا يمر بمرحلة حرجة من ناحيتين: الأولى؛ زيادة أسعار الشحن من الخارج بطريقة لم تحدث من قبل؛ مشيرا إلى أن هناك زيادة في أسعار البضائع من الهند وأوروبا تقارب من 100%، أما من الصين فالزيادة تقريبا تعادل 400%.وأكد مصطفى المكاوي، أنه لا يرى مبرر لهذه الزيادات إلا لجشع "الشركات متعددة الجنسيات" والتي تستحوذ على النقل فى العالم كله تقريبا، وهذا يؤدى إلى زيادة النفقات على المستورد وبناء عليه الزيادة الجبرية من ناحية المستورد ليغطي تكاليف النقل الباهظة.ونوه المكاوي: ومن ناحية أخرى التأخير في الجمارك المصرية بسبب عدم تفعيل الشباك الواحد؛ وبهذا يحدث تكدس ضخم فى الموانئ المصرية والتى يتحملها المستورد وبالتالي يتم تحميلها على سعر البضاعة.