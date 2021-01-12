محمد رستم متحدثًا رسميًا للشعبة العامة للمستوردين

اجتمع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، برئاسة حمدي النجار، مساء اليوم، وتم اختيار محمد رستم السكرتير العام للشعبة كمتحدث رسمي لها، بجانب تشكيل العديد من اللجان المتخصصة لتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة توفيرا للوقت والجهد، وتم ذلك وسط تفاهم وتناغم بينهم.وأعلن حمدي النجار، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إسناد رئاسة لجنة الجمارك واللوجستيات إلى محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة ونقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية ونائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية.أما لرئاسة لجنة العلاقات العامة والخدمة الاجتماعية، فتم اختيار مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفرالشيخ، وعضوية المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية.وتم اختيار وائل على المبشر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، لرئاسة اللجنة القانونية، ومحمد المرسي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين لرئاسة لجنة الضرائب.ووقع الاختيار على خالد نورالدين لرئاسة لجنة سلامة الغذاء، والصادرات والواردات، بالتنسيق مع أحمد الملواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، في حين تم إسناد لجنة التموين والتجارة الخارجية لمتى بشاي.