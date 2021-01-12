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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تحدد قواعد ضريبة القيمة المضافة على التجارة مع إيرلندا الشمالية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:07 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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أصدرت بريطانيا ورقة سياسات لدمج التوجيهات حول كيفية تطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة على السلع التي تنتقل من باقي أقاليم بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية.

تجمع ورقة السياسات التي نشرها مكتب الضرائب اليوم الثلاثاء عدة أجزاء من الإرشادات التي تم تحديثها منذ توقيع بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الاتفاق التجاري بين الجانبين في ديسمبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الكثير من شركات تجارة التجزئة البريطانية ترفض إرسال السلع إلى ايرلندا الشمالية حتى تتكيف مع القواعد الضريبية الجديدة.

ووفقا للاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فإن قواعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك في أيرلندا الشمالية ستتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي وليس بريطانيا. ويعني هذا على سبيل المثال أن البائعين البريطانيين سيكونون مطالبين باحتساب ضريبة القيمة المضافة للواردات عندما يبيعون السلع التي تنتقل من أيرلندا إلى دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك جمهورية أيرلندا.

كما تحذر الإرشادات التجار من أن أول يناير الحالي يمثل نهاية للعديد من تبسيط قواعد ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي مثل تثليث ضريبة القيمة المضافة. وهو ما يعني أنه يمكن الآن احتساب رسوم ضريبية متعددة إذا عبرت البضائع حدود الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة.

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