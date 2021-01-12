«دار الكتب» تعلن الاشتراك في المشروع الوطني للقراءة

فى محاولة لتشجيع جميع فئات المجتمع المصري على القراءة، وجعلها ممارسة يومية لديهم والاهتمام بالكتاب في مختلف المجالات، تشترك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في المشروع الوطني للقراءة.أشارت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس الإدارة، إلى أن اشتراك الهيئة سوف يساعد فى زيادة أعداد القراء ويعيد الإنسان المصري إلى الكتاب، حيث تركز الهيئة على تنمية الوعي العام بأهمية القراءة، مما يؤدي إلى تكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات.وأوضح متولي النقيب، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات، لإحداث نهضة في القراءة للمجتمع المصري من خلال الأنشطة والفعاليات والندوات وورش العمل المختلفة مثل (الصالون الثقافي، مناقشة كتاب، حكي أونلاين، مهرجان اكتشاف المواهب، حديث المكتبة، قراءة كتاب، محو الأمية، إهداءات الكتب للجهات المختلفة وخاصة المؤسسات التعليمة.. إلخ) مما يحقق استدامة معـرفية وإثراء البيئة الثقافية في المجتمع المصري وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030.