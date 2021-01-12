ياسر مصطفى يستعرض أحدث الأجهزة البحثية فى مجال البترول

استقبل الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من كلية الهندسة جامعة فاروس- الإسكندرية، برئاسة الدكتور عباس أنور، رئيس قسم هندسة البتروكيماويات بالكلية، لإبرام بروتوكول تعاون بين الطرفين.يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين المعاهد البحثية بالدولة ومؤسسات القطاع الأكاديمي.وتطرق اللقاء للعديد من المحاور الهامة والتي تعزز أوجه التعاون بين الطرفين كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، والتعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم الطرفين، وكذلك الاستعانة بالكوادر العلمية.واستعرض دكتور ياسر إمكانيات المعهد من أحدث أجهزة، ينفرد بها المعهد على مستوى الشرق الأوسط، موضحا أن رؤية المعهد الاستراتيجية منبثقة من رؤية الدولة حول تحويل البحث العلمي من المعمل إلى التطبيق، بهدف خدمة الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء صناعات جديدة، عن طريق استبدال المنتج المستورد بآخر محلي.ومن جانبه أثنى دكتور عباس على إمكانيات المعهد المختلفة والمتخصصة وفريق العمل المدرب والمتميز، كما أكد على الثقة المتبادلة، والتي تسهم في تنمية التعاون بين الطرفين.