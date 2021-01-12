الأنبا أغاثون يناقش «المسيح بكر المولودين» ببرنامج التعليم والعقيدة

بثت إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، الحلقة الجديدة من برنامج التعليم والعقيدة، مع الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة ورئيس رابطة خريجي الكلية الإكليريكية.وجاءت الحلقة الأحدث من البرنامج بعنوان (المسيح بكر المولودين ج١)، وناقش خلالها ميلاد المسيح وعلاقته بخلاص البشرية.