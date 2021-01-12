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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عرض الفيلم الترويحي لبطولة كأس العالم لليد بصالات مطار القاهرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:01 م
بطولة كأس العالم
بطولة كأس العالم لليد
رامى حسين
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عرضت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، الفيلم الترويجي الخاص ببطولة كأس العالم لكرة اليد على شاشات العرض الموجودة بصالات مطار القاهرة الدولي للترويج للبطولة وكذلك المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

يأتي ذلك في إطار استضافة مصر للنسخة الـ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.

ومن جانبها، أوضحت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، أن الفيلم الترويجي للبطولة يعرض بالتبادل مع الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" والذي أطلقته وزارة السياحة والاثار في آخر يونيو الماضي للترويج للسياحة قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة الى مصر في أول يوليو الماضي، والذي بدأ عرضه علي شاشات العرض الموجودة بمطار القاهرة الدولي منذ سبتمبر ٢٠٢٠.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة تعد أكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، بمشاركة 32 دولة، وكانت قد اُقيمت مراسم سحب قرعة هذه النسخة من البطولة في شهر سبتمبر الماضي.
عرض الفيلم الترويحي لبطولة كأس العالم لليد بصالات مطار القاهرة
عرض الفيلم الترويحي لبطولة كأس العالم لليد بصالات مطار القاهرة
عرض الفيلم الترويحي لبطولة كأس العالم لليد بصالات مطار القاهرة
عرض الفيلم الترويحي لبطولة كأس العالم لليد بصالات مطار القاهرة

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