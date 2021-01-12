المنامة وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة تجارية أمريكية بالمملكة

أعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) إن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني ووزير التجارة الأمريكي ويلبور روس وقعا اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة بين البلدين من خلال إنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين.ونقلت الوكالة عن الزياني قوله: "توفر الفرص الاقتصادية في منطقتنا يعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين".وسوف تمنح هذه المذكرة آفاقا أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة."ونسبت الوكالة إلى روس قوله "كانت مملكة البحرين وما زالت شريكا استراتيجيا وتجاريا مهما للولايات المتحدة من خلال المحافظة على استقرار وضمان سير العملية التجارية الأمريكية في منطقة الخليج.. يأتي التوقيع على هذه المذكرة ليعزز هذا الالتزام المشترك والعلاقة الوطيدة بين البلدين".وقالت الوكالة إن المنطقة التجارية الأمريكية في البحرين ستسمح للشركات الأمريكية بالعمل في منطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والخدمات اللوجستية وستسهل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم انشاؤها مستقبلا في المملكة.