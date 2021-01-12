علي معلول يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الإنتاج الحربي

سجل علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف التقدم للمارد الأحمر في شباك الإنتاج الحربي في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز.





جاء الهدف في الدقيقة 47 وتحديدا في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من والتر بواليا خلف دفاعات الإنتاج الحربي إلى حسين الشحات الذي حاول مراوغة الحارس قبل أن تصل إلى معلول الذي وضع الكرة في الشباك.





وبعد دقيقة واحدة من هدف التقدم، أهدر والتر بواليا انفراد صريح قبل أن يسدد الكرة برعونة خارج الشباك.





وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.



