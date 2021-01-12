بومبيو يلغي زيارته إلى بلجيكا

ألغى مايك بومبيو، الثلاثاء، آخر زيارة له إلى الخارج كوزير للخارجية الأمريكية، كانت مقررة غدًا إلى بلجيكا، في وقت صار الرئيس دونالد ترامب مهددًا بإطلاق إجراءات عزل بحقه.وقرر وزير الخارجية الأمريكي، وهو أحد أكثر الوزراء إخلاصا للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، البقاء في واشنطن لتسهيل "انتقال سلس ومنظم" للسلطة مع فريق الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وفقا لبيان وزارة الخارجية.وكان من المقرر أن يكون مايك بومبيو في بروكسل يومي الأربعاء والخميس للقاء نظيرته البلجيكية صوفي فيلميس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، من أجل "تأكيد الأهمية الدائمة لهذه الشراكة عبر الأطلسي" والتي غالبا ما كان يزعزعها الرئيس ترامب على مدى السنوات الأربع الماضية.وتم الإعلان عن هذه الزيارة وهي الأخيرة له في الخارج، يوم الاثنين.لكنها تتزامن مع التصويت المحتمل الأربعاء في مجلس النواب على إطلاق إجراءات عزل دونالد ترامب بعد اتهامه بـ"التحريض على العنف" الذي طال مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.وطلب الديمقراطيون أن يتم اعتماد مشروع قرار بالإجماع يطلب من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور.وفيما دان مايك بومبيو الهجوم على مبنى الكابيتول، لم يبتعد يوما عن دونالد ترامب خلافا لعدد متزايد من الجمهوريين.