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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية عمل ملف pdf لتقديمه فى أوراق مبادرة إحلال السيارات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:34 ص
مبادرة إحلال السيارات
مبادرة إحلال السيارات
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» كيفية عمل ملف pdf لتقديمة فى أوراق مبادرة إحلال السيارات، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي شهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة، فيما أطلقت وزارة التجارة والصناعة، موقعًا إلكترونيًا لمبادرة إحلال السيارات القديمة.

كيفية عمل ملف pdf لتقديمة في أوراق مبادرة إحلال السيارات 

نقدم لكم الرابط الإلكتروني، وهو (من هنا) وذلك للتقدم بطلب إحلال المركبات.

كيفية تحويل الصور إلى pdf ببرنامج أكروبات

يمكن للمواطن تحويل الصور إلى pdf، من أجل تقديمها فى اوراق مبادرة إحلال السيارات، ونستعرض لكم كيفية عمل pdf، وفقا للخطوات التالية:

- يقوم المواطن بالضغط على أداة Enhance Scans الموجودة في الجزء الأيسر من برنامج الـ Acrobat، ثم يقوم باختيار Select a file، ثمّ الضغط على Start.

- ثم يتم الضغط على Recognize Text وذلك بعد تحديد الصورة المُراد تحويلها، وتحديد نطاق الصفحات ولغة التعرّف على النّص، ثم الضغط مرة أخرى على Recognize Text.

- وتصحيح أي أخطاء نصية قد تكون وجدت أثناء تحويل الصورة إلى نصوص في الـ PDF، ثم الضغط على زر Done.

كيفية تحويل الصور إلى pdf بنوافذ الويندوز

- يمكن للمواطن تحويل الصورjpg إلى ملف pdf من خلال الخطوات الآتية:

- فتح أحد نوافذ جهاز الكمبيوتر من خلال النضغط على مفتاحي الويندوز وحرف الـ E.

- الذهاب إلى الصورة المستهدف تحويلها إلى صيغة الـ PDF، ويمكن القيام بتحديد أكثر من صورة في وقت واحد.

- ثم الضغط بواسطة زر الفأرة الأيمن على الصورة التي تم اختيارها.

- اختيار الخيار Print.

- تحويل نوع الطباعة في النافذة الظاهرة إلى Microsoft Print to PDF، وإذا لم يجد المستخدم هذا الخيار ضمن خيارات الطباعة فيمكن القيام بإظهاره من خلال تثبيت برنامج Adobe Reader DC.

- تغيير الإعدادت التي تتيح للمستخدم وضع كل صورة في صفحة PDF مستقلة أو حتى تغيير حجم الصفحة إذا رغب في ذلك، والضغط على خيار Print، والانتظار لحين انتهاء عملية الطباعة المطلوبة، ثم يظهر للمستخدم مربع حوار يظهر فيه سؤال عن المكان المراد حفظ ملف الـ PDF الجديد.

- إدخال اسم الملف الجديد، ثمّ القيام بالنّقر على Save، ليتم إنشاء ملف الـ PDf الجديد والذي يحوي على الصورة التي تم تحويلها.

شروط التقديم والأوراق المطلوبة في مبادرة إحلال السيارات

تعرف على شروط القديم وكذلك الأوراق المطلوبة في مبادرة إحلال السيارات القديمة من هنا

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