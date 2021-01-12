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سياسي

لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تسلم جوائز مسابقة حملة الـ16 يومًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:32 م
لجنة الإعلام بالقومي
لجنة الإعلام بالقومي للمرأة
محمد الشريف
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قامت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام بتسليم جوائز المسابقة التي أطلقتها ضمن فعاليات حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة فى مجال مشروعات التخرج الطلابية المقدمة من كليات الإعلام المختلفة، وجوائز ورسائل الماجستير والدكتوراه التي تناولت حلول لقضايا المرأة في المجتمع لتشجيعهم على مسيرة علمية فاعلة لدعم النساء ومساندتهن لأداء أدوارهن في كافة مجالات الحياة، وكذلك مبادرات شباب حي الأسمرات التى تناولت استعراض تجربتهم حول تنفيذ مشروع مدن آمنة للفتيات وبرامج تدريبية وأنشطة توعية باستخدام السوشيال ميديا.

يذكر أن الفائزين بجوائز المسابقة التى أطلقتها لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة جاءت كالتالي فى مجال مبادرات شباب حي الأسمرات لاستعراض تجربتهم حول تنفيذ مشروع مدن آمنة للفتيات وبرامج تدريبية وأنشطة توعية واستخدام السوشيال ميديا فازت تجربة "فوتبول فري"، والتي تهدف الى دعم المساواة بين الجنسين  وتجربة فيلم "خلاويص" وهو فيلم وثائقي قصير يعالج قضية زواج القاصرات.

وفى مجال البحوث العلمية التي تناولت قضابا المرأة في المجتمع فازت الدكتورة ولاء يحيى عن بحث "بعنوان دور مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك فى توعية المرأة المصرية تجاه العنف الأسري كما فازت الدكتورة نورهان مجدي عن رسالة بعنوان "صورة المرأة فى الدراما الأجنبية المدبلجة بالعربية وإنعكاسها على صورة الذات لدى المرأة المصرية".

وفى مجال مشروعات التخرج الطلابية المقدمة من كليات الإعلام المختلفة فاز فيلم "فيكي منها" من إنتاج طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس، والذي يناقش 3 شخصيات نسائية واجهن مشاكل حياتية تغلبن عليها وأصبحن قدوة، كما فاز فيلم "الحباسة" من إنتاج طلاب الجامعة الأمريكية والذي يناقش قصة سيدات يمارسن مهنة صعبة وهي صيد الأسماك يدويا بمحافظة كفر الشيخ.

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