مطبخ الخير.. شاب يتطوع لعمل وجبات مجانية لمرضى كورونا وتوصيلها للمنازل

تزامنًا مع دخول مصر في الموجه الثانية من فيروس كورونا، بدأت سواعد الخير في العودة لأعمال الخير وتقديم يد العون لمرضى كورونا المحتاجين، ومن هنا جاءت الفكرة لـ أحمد البرديسي بعمل مطبخ يخدم مرضى كورونا في العزل المنزلي، وتقديم وجبات مجانية لهم.جاءت الفكرة للبرديسي من خلال رؤية منشور على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمريض كورونا يطلب وجبات طعام بعد رفض المطاعم إرسال وجبات له، ومنها قرر عمل مطبخ مجاني لخدمة المصابين في العزل المنزلي.وأكد أحمد أن عمله تطوعي قائم على المشاركة المجتمعية لدعم المرضى، ويقوم بتوصيل الوجبات بعد أن يرسل ما يثبت إصابته ويترك الوجبات أمام المنزل وينصرفوا.زيادة أعداد المصابين بشكل كبير وعدم القدرة على تلبية جميع الطلبات هي العقبة الوحيدة التي تواجه البرديسي خلال عمله، والذي أوضح أن الأطعمة التي يقدمها تتنوع ما بين الأرز البسمتي، فراخ مسلوق، خضار، طبق فاكهة وتكون وجبة يومية.وأضاف البرديسي أن هناك العديد من المتطوعين معه داخل وخارج المطبخ وتوصيل الطعام، مؤكدا أنه لم يخشى من انتقال العدوى خاصة وأنه يتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.