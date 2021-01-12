السودان يدين هجوم عصابات إثيوبية على شرق البلاد

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات العدوان الذي شنته عصابات الشفتة الإثيوبية على منطقة القريشة شرقي السودان.وناشدت الخارجية السودانية في بيان مساء اليوم، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية ووقفها فورا.وأكد السودان، أن العدوان الإثيوبي على القريشة طال المدنيين العزل، مطالبا بوقف هذه الأعمال فورا، نافيا توغل قواته داخل حدود إثيوبيا ورفضه خيار المواجهة العسكري.