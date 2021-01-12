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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة متهم باختلاس 1.3 مليون جنيه من مستشفى تأمين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:38 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء، جلسة محاكمة كيميائي اختلس مليونا و300 ألف جنيه من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.

كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم «ط. م»، كيميائي صيدلة، على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، وأنه في غضون الفترة من 1998 حتى 2017، بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته، على كسب غير مشروع مقداره مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمسة وثمانون جنيهًا، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء.

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