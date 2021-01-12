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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يعلن إحراز تقدم بمحافظة مأرب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:46 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، التقدم نحو مواقع جديدة خاضعة لسيطرة الحوثيين بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن قائد محور بيحان، اللواء الركن مفرح بحيبح، قوله إن "رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا اليوم من تحرير مواقع عسكرية استراتيجية جديدة في مديرية رحبة، جنوبي مأرب".

وأشار إلى أن قواته أحدثت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين، مضيفا: "تمكنت قواتنا المسلحة من تحرير واستعادة سلسلة جبال قريضة، وجبال السليفة الاستراتيجية، بعد معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران".

وأشاد القائد العسكري بما وصفه بـ"الدور الكبير" الذي قامت به مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في استهداف التعزيزات العسكرية "للميليشيا التي كانت قادمة من محافظة البيضاء (وسط البلاد)".

ويخضع معظم أجزاء محافظة مأرب لسيطرة الجيش، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء من المحافظة النفطية.

وتشهد هذه الجبهة معارك عنيفة متقطعة بين الطرفين منذ سنوات، أدت إلى سقوط آلاف المقاتلين من الجانبين.

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