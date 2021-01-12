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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم بورسعيد» تحصل على الأول فى تنفيذ الخطة الاستثمارية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:20 م
تعليم بورسعيد
تعليم بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 - 2021 للعام السادس على التوالى وهذا يعكس حسن متابعة الأداء المالي بما يحافظ على المال العام.

جاء ذلك عقب الانتهاء من مناقشة ميزانية العام المالي الجديد 2022 بوزارة المالية تحت إشراف محمد عبدالعزيز وكيل أول الوزارة لموازنة المديريات، بحضور أمل فكرى مدير عام موازنة المديريات وإيمان فرج مدير إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

أضاف باهي أن هناك إشادة من وزارة المالية بحسن الأداء المالى لمديرية تعليم بورسعيد، خاصة أنها المحافظة الوحيدة على مدار الستة أعوام الأخيرة التى تصرف مكافأة أعمال الامتحانات من ميزانية نفس العام المالى وليس ميزانية العام اللاحق.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لشريف أبوهيبة، مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية وإداراتها والأقسام التابعة لها بكل الإدارات التعليمية وحاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة والطاقم المعاون له لما يبذل من جهد طوال العام المالى الذى أثمر تلك النتائج المشرفة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق.

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