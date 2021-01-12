«المصريين الأحرار» ينظم ملتقى لحل مشاكل التموين للمواطنين

نظم حزب المصريين الأحرار بقسم عين شمس عدة فاعليات لحل مشاكل المواطنين في ملف التموين، وذلك بالتعاون ومشاركة ممثلين للجهة التنفيذية، تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف موريس عدلى أمين الحزب بقسم عين شمس ومشاركة أعضاء هيئة المكتب.وأقيمت فاعلية كبرى داخل مركزي شباب منشية التحرير، ومركز شباب أحمد عصمت للعمل على تسجيل المواطنين على بوابة مصر الرقمية وتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي، وأيضا حل المشكلات التموينية من تحويل وإضافات واستخراج بدل فاقد أو تالف، بحضور موظفين من مكاتب التموين.وأعرب الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للمجهود المبذول من الحزب لخدمة المواطنين، والتفاعل الدائم وسرعة الاستجابة في كافة الطلبات، ولاقى مجهود الأمانة تكريم وتقدير نواب الدائرة وقيادات العمل المجتمعي والخدمي.