رامي صبري يهدد بملاحقة تامر حسين وعزيز الشافعي قضائيًا

علق الفنان رامي صبري، مجددا عقب أزمته حول أغنية شكرا التي قال الملحن عزير الشافعي إنه أخذها منه لإعطاءها لعمرو دياب في البومه الجديد، مؤكدا أنه سيقوم برفع قضية ضده هو والشاعر تامر حسين إذا تحدثوا عنه بصورة غير لائقة على السوشيال ميديا.وعلق تامر حسين عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلا: "عرفتوا مين بيغير الواقع وبيعكس الصورة وبيصغر الناس المحترمة الكبيرة اللى اتوسطوله عشان غلطان ومتجاوز وقليل الحيله الجمهور المحترم عرف فرق الُرقى والعقليات شوفتوا الكبر والجهل بالقانون عرفتوا كل ما الموضوع يتقفل مين اللى عايز يستغله للأسوأ ومصمم ع الخساير".وكان رامي صبري قد علق عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلا إن هاني شاكر قد تحدث معه واعتذر له عن موقف الثنائي، وذلك بعد كتابة تامر حسين شكرا لهاني شاكر على تدخله العادل بينهما.وكان تامر قد كتب:"شكرًا للنقيب المُحترم الفنان هانى شاكر والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين لحرصهم الشديد على القيم والمبادئ ورفضهم التجاوزات التى لا تليق بالمُبدعين المصريين وأصحاب الحقوق، اهتمامكم فوق راسى ومكالمتكم فوق راسى اتقفل الموضوع نهائى بمكالمتكم وبتسجيلى ٤ برامج أمس فيهم تفاصيل التفاصيل".