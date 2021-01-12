مستجدات الحالة الصحية للإعلامى مفيد فوزي بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يرغب الكثير من محبي الإعلامي عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة بعد أن أعلن عن إصابته بالوباء المستجد من جانب مجموعة من المقربين له ومنهم الناقد الفني طارق الشناوي.

مستجدات الحالة الصحية للإعلامى مفيد فوزي بعد إصابته بفيروس كورونا

من جهتها، خرجت الإعلامية حنان فوزي بتصريحات صحفية عبر عدد من المواقع الإخبارية تطمن الجمهور على حالة والدها الصحية، وتؤكد استقرار حالته الصحية وأنه تجاوز المراحل الصعبة، وأنه وبخير، لافتة إلى أنه أصيب بكورونا منذ سبعة عشر يومًا، وأنه الآن يعاني من الكحة فقط.





وأكدت حنان فوزي أنها دعت الله تبارك وتعالى أن يشفى والدها، وأنها لجأت إلى الله ودعته وأنها لديها ثقة كبيرة في ربنا أنه سيشفي والدها وأن المسحة الثانية ستكون سلبية بعون الله، وأن ثقتها في الله كبيرة، وشكرت جميع الذين قاموا بالدعاء لوالدها، لافتة إلى أنه اجتاز المرحلة الصعبة.

طارق الشناوي يدعو لمفيد فوزي

بينما خرج الناقد الفني طارق الشناوي، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعلن من خلاله أن الإعلامي مفيد فوزي مصاب بوباء كورونا، وأنه سيعبر من هذه الأزمة بسلام.





مؤكدًا الشناوي، أن فوزي سينتصر على الفيروس اللعين، وأشاد بالإعلامي وأنه صاحب رسالة وكاريزما منذ زمن طويل، وأنه معروف ببراعته في الحوارات التليفزيونية، وأنه صاحب رسالة منذ زمن طويل، قائًلا: أن الفيروس يأتي للأشخاص الأجمل في حياتنا.

وفي نهاية منشوره دعا للإعلامي بالشفاء العاجل والخروج من هذه الأزمة الصحية على خير.





من جانبهم قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للإعلامي مفيد فوزي، متمنيين من الله أن يطيل في عمره، ويخرجه الله من هذه المنحة الكبيرة، موجهين رسائل دعم ومساندة له في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع.

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