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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد البراءة.. حكاية مودة الأدهم وحنين حسام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:04 م
مودة الأدهم وحنين
مودة الأدهم وحنين حسام
شيماء دهب
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برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، صباح اليوم، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

ومن هذا الحكم نسترجع سويًا حكاية الفتاتين.
الاتهامات الموجهة لهن
واجهت المتهمتان  9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهى:
1- الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع.
2- استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر.
3- ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
4- التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات.
5- تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما.
6- تلقيتا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة.
7- نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.
من هي مودة الأدهم
1- اسمها الحقيقي مودة فتحي رشاد وشهرتها مودة الأدهم.
2- من مواليد محافظة مرسى مطروح.
3- أقدمت منذ عدة سنوات ماضية للقاهرة للعمل.
4- عملت في مجال فيديوهات التيك توك.
5- استقلت عن عائلتها وهي عمرها 19 عامًا.
6- يتخطى عدد متابعيها 3 ملايين متابع عبر التيك توك
7- يصل عدد متابعيها عبر الإنستجرام مليون ونصف المليون متابع تقريبًا.
8- تعشق التصوير ودرست بكلية الإعلام.
9- حصلت على لقب سفيرة السوشيال ميديا بمهرجان إيجي فاشون.
10- رصدت مباحث الآداب هاتفها المحمول وأصبح دليل إدانتها عقب اختراقها لحظر التجوال.
من هي حنين حسام
1- طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة
2- من مواليد محافظة الجيزة
3- ولدت في 5 ديسمبر 2000
4- منذ 4 سنوات دخلت عالم الفيديوهات وحققت أرباحًا منه
5- دخلت عالم الموضة وأصبحت موديل على تطبيق "التيك توك"
6- أطلقت على نفسها هرم مصر الرابع.

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