السبت.. جمعية «محبى الأطرش» تحيى الذكرى الأولى للفنانة ماجدة

تنظم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، أمسية فنية لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الفنانة "ماجدة"، في السابعة من مساء يوم السبت 16 يناير الجاري، فى قاعة حفلات أولاد العم بالجيزة.ويتحدث الفنان عادل السيد، رئيس الجمعية، عن أهم المواقف الفنية التى جمعت بين الفنانة ماجدة والموسيقار فريد الأطرش، مثل لقائهما فى فيلمي "لحن الخلود" و"من أجل حبي"، إضافة إلى الحديث عن الصداقة التى ربطت بينهما.كما يتضمن الحفل باقة متنوعة من الفقرات الفنية وإلقاء القصائد الشعرية، وتكريم عدد من أعضاء الجمعية من الفنانين والمطربين الذين شاركوا فى احتفلات الجمعية بذكرى الموسيقار فريد الأطرش فى بيت السيحمي ومركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.