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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

تحويل شارع الشانزليزيه بفرنسا إلى حديقة في 2024

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:10 ص
شارع الشانزليزيه
شارع الشانزليزيه
سلمى بدر
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نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرا عن تصريحات عمدة باريس «آن هيدالجو» بشان خطة تحويل جادة لشارع الشانزليزيه إلى حديقة خاصة بعد هجرة الناس بسبب بقائهم في بيوتهم وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت «هيدالجو» إن عملية التجديد ستتكلف 250 مليون يورو، لكن ذلك لن يحدث قبل أن تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024، وسيتم تحويل 2 كيلومتر من الشارع إلى حديقة استثنائية وتقوم لجنة الشانزليزيه بحملة لإعادة تصميم الجادة ومحيطها منذ عام 2018، بعد أن فقد الشارع الأسطوري بريقه خلال الثلاثين عاما الماضية.

وقالت في بيان: «تخلوا تدريجيا عن الشانزليزيه، كما تعرضت المنطقة للعديد من الأزمات المتتالية: السترات الصفراء والإضرابات والوضع الاقتصادي غالبا ما كان يطلق على الشانزيليزيه أجمل شارع في العالم، لكن أولئك الذين يعملون هنا كل يوم ليسوا متأكدين على الإطلاق من ذلك فالشانزليزيه لديه الكثير من الزوار والشركات ذات الأسماء الكبيرة، التي تتنافس على افتتاح الأعمال فيه، لكن بالنسبة للفرنسيين يبدو الشارع مهترئا».

- خطة تحويل الشارع:
تشمل الخطط تقليص المساحة المخصصة السيارات بمقدار النصف، وتحويل الطرق إلى مناطق خضراء للمشاة، وإنشاء "أنفاق من الأشجار" لتحسين جودة الهواء.

- تاريخ شارع الشانزليزيه:
معنى اسم الشانزليزيه الجنة ويشير الى الجنة اليونانية الأسطورية "حقول الإليزيه" وقد قام "أندريه لو نوتر بستاني لويس" الرابع عشر، بتصميم المتنزه الواسع الذي تصطف على جانبيه أشجار الدردار، وكان يطلق عليه "جراند كورس" وتم تغيير اسمه إلى الشانزليزيه عام 1709 مع توسيع مساحته، وبحلول نهاية القرن أصبح مكان شهير للنزهات.

الشارع يجمع بين كل معالم الجمال في العاصمة الفرنسية باريس، وعادة ما يشار إليه كأكبر شارع في كوكب الأرض بمجمله، كذلك يعرف بأنه الأجمل على الإطلاق، ويحوي الشارع معالم تاريخية كقوس النصر، ويقام فيه العرض العسكري السنوي في يوم الباستيل، ويمتليء بالمحال التجارية والكافيهات والفنادق الباهظة، وتعد الإيجارات التجارية به من بين أعلى المعدلات في العالم.

وقال المهندس المعماري فيليب تشيامباريتا، الذي وضعت شركته خطط التغيير، إن من بين 100 ألف من المشاة في الشارع كل يوم كان هناك 72 بالمئة من السياح، و22 بالمئة من الذين يعملون هناك والطريق السريع المكون من 8 حارات يستخدمه 3 آلاف سيارة في الساعة، مما يجعله أكثر الطرق تلوث في العاصمة الفرنسية.

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