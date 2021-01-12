رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:58 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
طباعة
دينا فؤاد، نجمة جريئة فى اختياراتها، ومتجددة بأفكارها، أداؤها متميز ومتطور، وفى كل عمل تبرهن على أنها موهبة من طراز خاص، وتحلق عاليًا فى أداء الشخصية التى تقدمها بقدراتها الفريدة التى لا تتجزأ ودائمًا ما تضعها موهبتها فى بؤرة الحديث عنها، فهى صاحبة مشوار فنى مهم ومميز بدأته قبل ثلاثة عشر عامًا، وظلت تحفر وتعافر وتجتهد وتعمل حتى أصبحت نجمة من طراز مختلف، تمثل بحب وتلقائية، وتتلبس بالشخصية كأنها هى. يلقبها جمهورها بـ«وجه القمر»، حيث الجمال الظاهرى، كما تملك موهبة تلقائية عظيمة، وتعمل على تطوير موهبتها باستمرار كونها شخصية مثقفة ودارسة، وسبق أن عملت مذيعة، واستطاعت «وجه القمر» أن تكون تعبيرًا دقيقًا عن كل معنى جسدته فى كل شخصية من شخصياتها التى رسمتها بعناية ودقة وإخلاص طوال مشوارها الفنى، فهى فنانة لا تشبه إلا نفسها، وكل شخوصها مختلفة وجديدة، وتمتلك طاقة تمثيلية رهيبة، ويكمن بداخلها إبداع فنى مذهل.

فى مسلسل «جمال الحريم» أثبتت «وجه القمر» أنها تملك موهبة كبيرة، فالمسلسل ليس كأى عمل آخر يروى أحداثًا ووقائع أو خيالًا، بل هو عمل يحاكى خيالًا واقعيًا بحياة مرئية وغير مرئية، بظواهر غريبة قد تحدث حول الإنسان ولا يكترث لها ويشرح عما يسمى العالم الغامض الذى يسبب دائمًا الكثير من التساؤلات والاستغراب وهو عالم الجن، ويعتبر العمل بمثابة شرح للتساؤلات المعتادة، وبفضل موهبتها تصدرت «وجه القمر» دينا فؤاد، تريند موقع «تويتر» عبر هاشتاج «دينا فؤاد فى جمال الحريم»، بعد تألقها فى العمل، ونجحت فى تقديم شخصية «حنان» ببراعة شديدة، وإتقان كبير، وأبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها، حتى إنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثيرًا من مشاهدها تم استخدامه كـ«كوميكس» على منصات التواصل الاجتماعى.
تحدثت «وجه القمر» دينا فؤاد عن شخصية «حنان» فى مسلسل «جمال الحريم» قائلة: شخصية حنان التى ألعبها ضمن الأحداث صعبة جدًا وجديدة على شخصيتى، ولم أجسدها من قبل، وفكرة المسلسل نفسها مأخوذة عن قصة حقيقية وحكاية حدثت فى الواقع، وسعيدة جدًا بتعاونى فى هذا العمل مع فريق المسلسل، والمخرجة منال الصيفى التى قدمتنى بشكل مختلف، وأخص بالشكر شركة «سينرجى» التى قدمت معها أكثر من عمل، وكانت السبب فى تكريمى من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مسلسل «الاختيار»، وهذا كان شرفًا حظيت به، واعتبرته بمثابة التتويج لمسيرتى الفنية منذ أن بدأت، وشركة سينرجى بالفعل لها فضل كبير على وتدعمنى دائمًا، ووفرت جميع الإمكانات لخروج العمل بصورة مشرفة للجمهور، كما أشكر المخرجة منال الصيفى، لأنها قالت لى «باتحدى بيكى»، وهذا الدور بالفعل كان تحديًا بالنسبة لى، وفريق العمل كان فى منتهى الاحترافية، وكان سببًا فى خروج العمل بهذا الشكل الجيد للجمهور، والحمد لله حققنا نجاحًا ملحوظًا فى الشارع، والمسلسل يحظى بنسب مشاهدة عالية.
وأكدت دينا فؤاد أن شخصية حنان كانت صعبة جدًا ومركبة وتحتاج إلى تحضيرات خاصة، ومذاكرة، وفهم ووعى بمفرداتها، خصوصًا أن بها تحولات كثيرة فى مراحلها الدرامية وكذلك الماكياج، موضحة أن السيناريو من تأليف سوسن عامر ومكتوب بشكل جيد، كما أن المخرجة منال الصيفى من خلال عدة جلسات معها استطعت فهم الشخصية وحفظت الحوار، ثم جاءت مرحلة الأداء، واجتهدت كثيرًا، لخروج الشخصية فى هذه الصورة الجيدة. وعن اقتناعها بفكرة اللبس والجن والعفاريت قالت «وجه القمر»: «الواقع أكثر دهشة من الخيال، وهذه الأشياء ذكرت فى القرآن، ولدينا الكثير من القصص الحقيقية، وهذا بالفعل موجود فى الواقع، وهذه من أصعب الشخصيات التى من الممكن أن تقابلها فى حياتك لأنها شخصيات ابتعدت عن الإيمان فخضعت لسيطرة الجن، وكلما تمسك الإنسان بدينه ابتعد عن هذه المنطقة».
وعن ردود الأفعال على الشخصية والمسلسل قالت دينا فؤاد: «ربنا وفقنى جدًا، وسعيدة بردود الأفعال القوية التى تلقيتها من كل الأصدقاء والجمهور، سواء فى الشارع أو على السوشيال ميديا، كما أن النجمة صابرين اتصلت بى وأبدت إعجابها بالشخصية التى أقدمها، وهنأتنى على نجاح الدور، والأستاذ عمرو الصيفى المنتج تحدث معى والكثير من الأصدقاء فى الوسط وخارج الوسط، وابنتى زينة أكدت لى أن كل أصدقائها كانوا مبهورين بالشخصية، كما أن الصحافة ونقادًا كثيرين كتبوا عن الشخصية وعن المسلسل، وكل الكتابات كانت بشكل إيجابى، وهذا ما أسعدنى جدًا وكلل مجهودى بالفرحة».
وأوضحت دينا فؤاد أنها تختار شخصياتها بعناية كبيرة وتدقق جدًا فى اختياراتها حتى تستطيع تقديم أعمال مفيدة، تحقق صدى لدى جمهورها، موضحة أن شخصية «نسرين العشماوى»، التى جسدتها فى مسلسل «الاختيار»، من المحطات المهمة فى مشوارها، مؤكدة أنها كانت متخوفة منها فى البداية، حيث تقول: «تخوفت فى البداية منها لكنى اعتبرتها شخصية مهمة ولا بد من تقديمها، والعمل ككل مشرف، فقد كرمت من خلال العمل من الرئيس، وكره الجمهور للشخصية يعد بالنسبة لى نجاحًا كبيرًا، فلا أحد سوف يحب الشخصية المتطرفة الإرهابية».
وحول جديدها فى الفترة المقبلة، قالت «وجه القمر» إنها تشارك فى الماراثون الرمضانى المقبل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، بمسلسل «اللى مالوش كبير» ويشارك فيه أيضًا أحمد العوضى وخالد الصاوى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وأشارت الى أنها تقدم شخصية تدعى «قدرية» خلال العمل، وهى فتاة بنت بلد تحب زوجها جدًا وتدافع عنه، موضحة أن العمل اجتماعى تشويقى، معربة عن سعادتها بالعمل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، معتبرة إياها نجمة سينما وتليفزيون فى آن واحد، وتمنت «وجه القمر» أن ينال العمل إعجاب جمهورها عقب عرضه على الشاشات.
وعن بدايتها، قالت: «كنت مذيعة وأثناء إجراء أحد الحوارات مع الزميل شريف نادر، الصحفى، طلبت منه التمثيل مع نور الشريف فاتصل به وطلب مقابلتى، وذهبت لنور الشريف وجلس ينظر إلىّ وأمامه سيناريو مسلسل (الدالى) ثم طلب منى أن أقوم بعمل ورشة لدى المخرج محمد عبدالهادى، وبالفعل ذهبت لورشة إعداد الممثل واتصل به، ثم بعد ذلك أسند إلىّ أحد الأدوار المهمة فى مسلسل (الدالى) وبدأ هو شخصيًا بتدريبى على الشخصية لأنى كنت وجهًا جديدًا، ولكنى خرجت من هذا العمل لبطولة فى السينما بفيلم (حلم العمر) مع حمادة هلال».
وعن الجانب الفنى قالت النجمة دينا فؤاد إنها تتمنى العمل مع المخرج شريف عرفة والمخرج طارق العريان والمخرج محمد ياسين، وإنها كانت تتمنى العمل مع الراحل وحيد حامد، الذى صدمت برحيله.
يذكر أن مسلسل «جمال الحريم» تشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والنجمة دينا فؤاد والنجم القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، وحازم سمير، وإيهاب فهمى، وأمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، تأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.
ويذاع المسلسل على قناة «دى إم سى» فى الساعة السابعة والنصف مساءً، والثالثة صباحًا، والثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما يذاع على قناة «دى إم سى دراما» فى الساعة ١١ مساء، والتاسعة صباحًا، والرابعة الا الربع عصرًا، ويذاع على قناة «إم بى سى ٤» فى الساعة ٩ مساء والخامسة صباحًا والثالثة والربع عصرًا.

موضوعات متعلقة

ترقيات المعلمين 2021.. رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين صحيفة أحوال المعلم

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

هدى أنور تعلن عن إطلاق دورة جديدة من «المعتكف الكتابى»

«كتابة شعر الفصحى العمودى والحر».. محاضرة بثقافة الفيوم

صدور طبعة كاملة محرّرة من «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي»

«قصة صورة».. نادين جورديمر في القاهرة وتلتقي نجيب محفوظ