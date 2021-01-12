«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

دينا فؤاد، نجمة جريئة فى اختياراتها، ومتجددة بأفكارها، أداؤها متميز ومتطور، وفى كل عمل تبرهن على أنها موهبة من طراز خاص، وتحلق عاليًا فى أداء الشخصية التى تقدمها بقدراتها الفريدة التى لا تتجزأ ودائمًا ما تضعها موهبتها فى بؤرة الحديث عنها، فهى صاحبة مشوار فنى مهم ومميز بدأته قبل ثلاثة عشر عامًا، وظلت تحفر وتعافر وتجتهد وتعمل حتى أصبحت نجمة من طراز مختلف، تمثل بحب وتلقائية، وتتلبس بالشخصية كأنها هى. يلقبها جمهورها بـ«وجه القمر»، حيث الجمال الظاهرى، كما تملك موهبة تلقائية عظيمة، وتعمل على تطوير موهبتها باستمرار كونها شخصية مثقفة ودارسة، وسبق أن عملت مذيعة، واستطاعت «وجه القمر» أن تكون تعبيرًا دقيقًا عن كل معنى جسدته فى كل شخصية من شخصياتها التى رسمتها بعناية ودقة وإخلاص طوال مشوارها الفنى، فهى فنانة لا تشبه إلا نفسها، وكل شخوصها مختلفة وجديدة، وتمتلك طاقة تمثيلية رهيبة، ويكمن بداخلها إبداع فنى مذهل.فى مسلسل «جمال الحريم» أثبتت «وجه القمر» أنها تملك موهبة كبيرة، فالمسلسل ليس كأى عمل آخر يروى أحداثًا ووقائع أو خيالًا، بل هو عمل يحاكى خيالًا واقعيًا بحياة مرئية وغير مرئية، بظواهر غريبة قد تحدث حول الإنسان ولا يكترث لها ويشرح عما يسمى العالم الغامض الذى يسبب دائمًا الكثير من التساؤلات والاستغراب وهو عالم الجن، ويعتبر العمل بمثابة شرح للتساؤلات المعتادة، وبفضل موهبتها تصدرت «وجه القمر» دينا فؤاد، تريند موقع «تويتر» عبر هاشتاج «دينا فؤاد فى جمال الحريم»، بعد تألقها فى العمل، ونجحت فى تقديم شخصية «حنان» ببراعة شديدة، وإتقان كبير، وأبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها، حتى إنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثيرًا من مشاهدها تم استخدامه كـ«كوميكس» على منصات التواصل الاجتماعى.تحدثت «وجه القمر» دينا فؤاد عن شخصية «حنان» فى مسلسل «جمال الحريم» قائلة: شخصية حنان التى ألعبها ضمن الأحداث صعبة جدًا وجديدة على شخصيتى، ولم أجسدها من قبل، وفكرة المسلسل نفسها مأخوذة عن قصة حقيقية وحكاية حدثت فى الواقع، وسعيدة جدًا بتعاونى فى هذا العمل مع فريق المسلسل، والمخرجة منال الصيفى التى قدمتنى بشكل مختلف، وأخص بالشكر شركة «سينرجى» التى قدمت معها أكثر من عمل، وكانت السبب فى تكريمى من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مسلسل «الاختيار»، وهذا كان شرفًا حظيت به، واعتبرته بمثابة التتويج لمسيرتى الفنية منذ أن بدأت، وشركة سينرجى بالفعل لها فضل كبير على وتدعمنى دائمًا، ووفرت جميع الإمكانات لخروج العمل بصورة مشرفة للجمهور، كما أشكر المخرجة منال الصيفى، لأنها قالت لى «باتحدى بيكى»، وهذا الدور بالفعل كان تحديًا بالنسبة لى، وفريق العمل كان فى منتهى الاحترافية، وكان سببًا فى خروج العمل بهذا الشكل الجيد للجمهور، والحمد لله حققنا نجاحًا ملحوظًا فى الشارع، والمسلسل يحظى بنسب مشاهدة عالية.وأكدت دينا فؤاد أن شخصية حنان كانت صعبة جدًا ومركبة وتحتاج إلى تحضيرات خاصة، ومذاكرة، وفهم ووعى بمفرداتها، خصوصًا أن بها تحولات كثيرة فى مراحلها الدرامية وكذلك الماكياج، موضحة أن السيناريو من تأليف سوسن عامر ومكتوب بشكل جيد، كما أن المخرجة منال الصيفى من خلال عدة جلسات معها استطعت فهم الشخصية وحفظت الحوار، ثم جاءت مرحلة الأداء، واجتهدت كثيرًا، لخروج الشخصية فى هذه الصورة الجيدة. وعن اقتناعها بفكرة اللبس والجن والعفاريت قالت «وجه القمر»: «الواقع أكثر دهشة من الخيال، وهذه الأشياء ذكرت فى القرآن، ولدينا الكثير من القصص الحقيقية، وهذا بالفعل موجود فى الواقع، وهذه من أصعب الشخصيات التى من الممكن أن تقابلها فى حياتك لأنها شخصيات ابتعدت عن الإيمان فخضعت لسيطرة الجن، وكلما تمسك الإنسان بدينه ابتعد عن هذه المنطقة».وعن ردود الأفعال على الشخصية والمسلسل قالت دينا فؤاد: «ربنا وفقنى جدًا، وسعيدة بردود الأفعال القوية التى تلقيتها من كل الأصدقاء والجمهور، سواء فى الشارع أو على السوشيال ميديا، كما أن النجمة صابرين اتصلت بى وأبدت إعجابها بالشخصية التى أقدمها، وهنأتنى على نجاح الدور، والأستاذ عمرو الصيفى المنتج تحدث معى والكثير من الأصدقاء فى الوسط وخارج الوسط، وابنتى زينة أكدت لى أن كل أصدقائها كانوا مبهورين بالشخصية، كما أن الصحافة ونقادًا كثيرين كتبوا عن الشخصية وعن المسلسل، وكل الكتابات كانت بشكل إيجابى، وهذا ما أسعدنى جدًا وكلل مجهودى بالفرحة».وأوضحت دينا فؤاد أنها تختار شخصياتها بعناية كبيرة وتدقق جدًا فى اختياراتها حتى تستطيع تقديم أعمال مفيدة، تحقق صدى لدى جمهورها، موضحة أن شخصية «نسرين العشماوى»، التى جسدتها فى مسلسل «الاختيار»، من المحطات المهمة فى مشوارها، مؤكدة أنها كانت متخوفة منها فى البداية، حيث تقول: «تخوفت فى البداية منها لكنى اعتبرتها شخصية مهمة ولا بد من تقديمها، والعمل ككل مشرف، فقد كرمت من خلال العمل من الرئيس، وكره الجمهور للشخصية يعد بالنسبة لى نجاحًا كبيرًا، فلا أحد سوف يحب الشخصية المتطرفة الإرهابية».وحول جديدها فى الفترة المقبلة، قالت «وجه القمر» إنها تشارك فى الماراثون الرمضانى المقبل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، بمسلسل «اللى مالوش كبير» ويشارك فيه أيضًا أحمد العوضى وخالد الصاوى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وأشارت الى أنها تقدم شخصية تدعى «قدرية» خلال العمل، وهى فتاة بنت بلد تحب زوجها جدًا وتدافع عنه، موضحة أن العمل اجتماعى تشويقى، معربة عن سعادتها بالعمل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، معتبرة إياها نجمة سينما وتليفزيون فى آن واحد، وتمنت «وجه القمر» أن ينال العمل إعجاب جمهورها عقب عرضه على الشاشات.وعن بدايتها، قالت: «كنت مذيعة وأثناء إجراء أحد الحوارات مع الزميل شريف نادر، الصحفى، طلبت منه التمثيل مع نور الشريف فاتصل به وطلب مقابلتى، وذهبت لنور الشريف وجلس ينظر إلىّ وأمامه سيناريو مسلسل (الدالى) ثم طلب منى أن أقوم بعمل ورشة لدى المخرج محمد عبدالهادى، وبالفعل ذهبت لورشة إعداد الممثل واتصل به، ثم بعد ذلك أسند إلىّ أحد الأدوار المهمة فى مسلسل (الدالى) وبدأ هو شخصيًا بتدريبى على الشخصية لأنى كنت وجهًا جديدًا، ولكنى خرجت من هذا العمل لبطولة فى السينما بفيلم (حلم العمر) مع حمادة هلال».وعن الجانب الفنى قالت النجمة دينا فؤاد إنها تتمنى العمل مع المخرج شريف عرفة والمخرج طارق العريان والمخرج محمد ياسين، وإنها كانت تتمنى العمل مع الراحل وحيد حامد، الذى صدمت برحيله.يذكر أن مسلسل «جمال الحريم» تشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والنجمة دينا فؤاد والنجم القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، وحازم سمير، وإيهاب فهمى، وأمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، تأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.ويذاع المسلسل على قناة «دى إم سى» فى الساعة السابعة والنصف مساءً، والثالثة صباحًا، والثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما يذاع على قناة «دى إم سى دراما» فى الساعة ١١ مساء، والتاسعة صباحًا، والرابعة الا الربع عصرًا، ويذاع على قناة «إم بى سى ٤» فى الساعة ٩ مساء والخامسة صباحًا والثالثة والربع عصرًا.