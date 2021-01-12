«نجاتك في بيتك».. روشتة علاج مرضى «كورونا» المعزولين فى المنزل

ندى حسام:المتابعة مع طبيب متخصص.. والابتعاد عن «وصفات السوشيال»

نورهان غنام: التوقف عن شراء المسكنات والمضادات الحيوية

يوسف نعمان:اعتبار المرض «إنفلونزا شديدة».. والدعم النفسى من المخالطين

يلجأ كثير من مرضى فيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة الأخيرة، إلى عزل أنفسهم فى المنزل، بمجرد ظهور أعراض المرض عليهم، أو مخالطة أحد المصابين المؤكدين بالفيروس، بدلًا من الذهاب إلى المستشفيات وزيادة الضغط عليها، وتعرضهم لخطر انتقال العدوى من هناك.لكن هؤلاء المرضى يقعون فى العديد من الأخطاء أثناء فترة العزل فى المنزل، على رأسها عدم المتابعة مع طبيب متخصص، كى يشرف بنفسه على كل مراحل العلاج حتى التعافى، ويحدد الأدوية المناسبة للحالة.«الدستور» توجهت لعدد من الأطباء العاملين فى المستشفيات المخصصة لعزل مرضى «كورونا»، والصيادلة أيضًا، بسؤال عن الطريقة المثلى الواجب اتباعها من المرضى المعزولين فى المنزل لتجنب تفاقم الحالة والشفاء من المرض، وتنشر إجاباتهم فى السطور التالية.شددت الدكتورة ندى حسام، استشارى القلب والأوعية الدموية فى مستشفى «بلطيم» المخصص لعزل مرضى فيروس «كورونا» فى كفرالشيخ، على ضرورة معرفة الطرق المثلى للتعامل مع مريض «كورونا» قبل اتخاذ قرار بعلاجه فى المنزل، سواء لمنع تفاقم حالته، أو منع انتقال العدوى للمقيمين فى المنزل.وقالت د. «ندى»: «لا بد من توفير غرفة عزل للمريض يدخلها الهواء وأشعة الشمس باستمرار، وحتى إذا لم تدخل الشمس إلى الغرفة يجب أن يتعرض المريض لهذه الأشعة، على أن يأكل فى أطباق تستخدم لمرة واحدة، ثم التخلص منها بطريقة آمنة».وأضافت: «إذا أمكن توفير حمام خاص للمريض سيكون ذلك أفضل بكثير، وإن لم يتوافر، يجب على الأهل التعامل بحذر واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وعلى رأسها ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للمكان، وإن اضطر أحد للتعامل مع المريض المعزول، يُفضل أن يكون من الشباب الموجودين فى المنزل، لأن الخطر الأكبر يقع على أصحاب الأعمار المرتفعة».وشددت على أن العزل المنزلى دون طبيب يتابع الحالة فكرة مرفوضة تمامًا، لأن الحالات ليست متشابهة فى الأعراض، وهناك العديد منها لا يجدى معه بروتوكول العلاج العادى، وقد يكون هناك مصابون لديهم أمراض مزمنة تمنعهم من أخذ بعض الأدوية فى البروتوكولات المتبعة. وحذرت د. «ندى» من الوصفات و«الروشتات» الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعى، التى تضع المريض فى أزمة كبيرة، لأنها تجعله يشكك فى البروتوكول الموصوف له، ويضيف من تلقاء نفسه على ما به من أدوية، بداعى أن «الروشتة» الموصوفة أسهمت فى علاج شخص ما فستساعده أيضًا.ونصحت بعدم الإفراط فى العقاقير خاصة «المسكنات»، لأن ذلك له الكثير من الآثار الجانبية على المريض، فى الحاضر وعلى المدى البعيد، مضيفة: «يجب ألا ننساق وراء أى شخص، والوثوق فى مصادر طبية متخصصة».ونبهت استشارى القلب والأوعية الدموية إلى أن الغذاء الصحى جزء رئيسى من بروتوكول العلاج، ويجب فيه الاعتماد على الخضروات والفاكهة بشكل كبير، لتزويد الجسم بالفيتامينات والبروتينات التى تعمل على زيادة المناعة، وبالتالى زيادة فرص التعافى، بالإضافة إلى السوائل الساخنة للتخفيف من احتقان الحلق والسعال الشديد، مشددة فى الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على الصحة النفسية للمصاب، باعتبارها عاملًا رئيسيًا فى التعافى بجانب البروتوكول العلاجى والغذاء الصحى.واختتمت د. «ندى» بالتحذير من عدم الاعتراف بالمرض، موضحة أنه يشكل خطورة كبيرة، ويقع فيه معظم المرضى، فيحملون الفيروس لمعظم من يخالطونهم، ما قد يشكل كارثة كبيرة ويؤدى إلى زيادة عدد الإصابات.هبة ممدوح: إجراء تحليل السيولة لتجنب الجلطاتاتفقت الدكتورة هبة ممدوح، طبيبة فى مستشفى إسنا المخصص لعزل مرضى «كورونا» فى الأقصر، على ضرورة استشارة طبيب متخصص فى البروتوكول العلاجى المناسب، لأنه يختلف من مريض لآخر، وما تأخذه حالة قد لا يصلح لأخرى. وقالت د. «هبة»: «يجب الحرص على استشارة الطبيب المعالج لأخذ البروتوكول المناسب، وعدم إضافة أى أدوية عليه للرغبة فى الشفاء بصورة أسرع»، محذرة من أن استخدام «الوصفات المنزلية» لا يعالج وقد يضر فى بعض الأحوال.وأضافت: «ما يشاع عن أن بعض الوصفات المنزلية يعالج كورونا ما هو إلا شائعات، فلا شفاء من كورونا دون بروتوكول علاج مناسب»، ناصحة فى الوقت ذاته بالإكثار من شرب السوائل، لأنها تساعد فى أن يكون الجسم رطبًا أغلب الوقت، فلا يتمكن الفيروس من المريض. واعتبرت أن أكبر أخطاء مرضى «كورونا» يتمثل فى عدم خضوعه لإجراء التحاليل اللازمة للمرض، خاصة تحليلى سيولة الدم وفحص الحديد، لأنهما يحددان إذا ما كان المريض يعانى من سيولة عالية فى الدم أم لا، وبالتالى تحديد مدى حاجته لأخذ «الإسبرين» لتجنيبه خطر «الجلطات».نبهت الدكتورة نورهان غنام، صيدلية فى مستشفى التأمين الصحى بمنطقة «عبود» بالقاهرة، إلى شراء أهالى مرضى «كورونا» المعزولين منزليًا كميات كبيرة من المضادات الحيوية و«المسكنات» وخوافض الحرارة، لإعطائها لذويهم، محذرة من خطورة ذلك، خاصة دون استشارة طبيب مختص.وقالت د. «نورهان»: «الإفراط فى هذه العقاقير يستهدف الكبد والكلى، وقد يتسبب فى إصابة من يتناولها باعتلال كلوى وتليف فى الكبد، كما أنه يؤدى إلى ظهور كثير من الآثار الجانبية على المريض، وفقد تلك العقاقير فاعليتها على المدى البعيد، لذا حذرت وزارة الصحة من ذلك مرات عديدة، ودعت إلى عدم أخذ مضادات حيوية إلا باستشارة طبيب معالج».وأضافت: «عدم اقتناع المريض بالبروتوكول المناسب الذى حدده له الطبيب يضعه فى مأزق، فبعض المرضى المعزولين منزليًا يقتنعون بأن البروتوكول الذى أخذه جاره أو أحد أقاربه هو المناسب لأنه تعافى من خلاله، لكن هذا غير صحيح، لأن المرض وتداعياته يختلفان من مريض لآخر».كما أشارت إلى إصرار بعض الأمهات على مخالطة أبنائهن المصابين بالمرض، وأنهن يضعن لهم العلاج والطعام ويخالطنهم بصورة طبيعية، وهذه مشكلة أكبر، لأن «كورونا» يؤثر بصورة أكبر على من هم أكبر سنًا.رأى الدكتور يوسف نعمان، صيدلى فى مستشفى خيرى يحتوى على مبنى لعزل مرضى «كورونا» فى منطقة الهرم، أن الحالة النفسية للمريض وأهله مهمة جدًا فى رحلة التعافى، لأن اليأس والرعب المبالغ فيه يؤديان إلى زيادة حدة وخطورة الحالة.وقال د. «نعمان»: «الخوف والرعب من المرض يشكلان هالة كبيرة حول الشفاء، لذا على المصابين التعامل مع المرض على أنه إنفلونزا شديدة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ بروتوكول العلاج المناسب لكل حالة، مع ضرورة دعمه بشكل كبير من المقيمين معه فى المنزل، لرفع مناعته وصحته النفسية».وأضاف: «لكن لا ينبغى فى الوقت ذاته إهمال المرض والتعامل معه بعدم وعى، أو تجاهل الإجراءات الاحترازية وأخذ العلاح المناسب، لأن ذلك يصعب من تداعيات المرض ويمكنه من جسم المصاب»، معتبرًا أن «كورونا تتغذى على الإهمال».وحذر من أن «الوصفات المنزلية» دون استشارة طبية تزيد من حدة المرض، لأن بعضها يتفاعل مع العقاقير الدوائية، أو يؤدى إلى رفع ضغط الدم أو ما شابه، فيصعب موقف المريض وتتعقد إمكانية علاجه.ودعا إلى الابتعاد عن استخدام الكمامات زهيدة الأسعار، التى تباع عن طريق باعة متجولين بألوان وأشكال متعددة، لأن ذلك يؤدى إلى انتقال الفيروس، وبالتالى عدم حماية المريض والمخالط على حد سواء، كما حذر من استخدام الكمامات المصنوعة من القماش دون تعقيمها بشكل دورى.وشدد على ضرورة الابتعاد أيضًا عن الكحول مجهول المصدر، الذى يشتريه البعض بسعر أقل ويستخدمه بثقة فى تعقيم الأسطح واليدين على الرغم من عدم صلاحيته، فينتقل الفيروس من خلال هذه الأسطح والأيدى.