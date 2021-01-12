تونس تفرض حظرًا شاملًا لمدة 4 أيام لمواجهة كورونا

أقرت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، حظرا شاملا لمدة 4 أيام، اعتبارا من الخميس المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وفقا لقناة "العربية".كما قررت الحكومة التونسية تعليق الدراسة حتى الـ24 من الشهر الجاري.وكانت تونس قد سجلت، يوم الاثنين، حصيلة قياسية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حيث تم رصد 3074 حالة.وأفادت وزارة الصحة التونسية بارتفاع العدد العام للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3074 حالة، مقابل 1762 في بيانات الأحد، ليصل إلى مستوى 162350.كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 69 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 62 في إحصائية الأحد لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في تونس إلى 5284.