شيشنق الأول.. وسليمان الملك

الأمازيغ فى دول المغرب العربى يحتفلون أيام ١١ و١٢ و١٣ يناير، من كل عام، برأس السنة الأمازيغية. وبمناسبة احتفالهم بسنة ٢٩٧١، أقامت مدينة «تيزى أوزو» الجزائرية، الواقعة على بعد ١٠٠ كيلومتر شرقى العاصمة، الجزائر، تمثالًا للملك المصرى «شيشنق الأول»، بزعم أنه لم يكن مصريًا، وأنه أسس للأمازيغ تاريخًا على أرض مصر!.

تونسيون أكدوا أنه تونسى الأصل، وليبيون قالوا إن أسرة شيشنق كانت ليبية، وأرجعوا أصولها إلى إحدى القبائل الساحلية الحالية يسمونها المشواش مازيكس أو ماسيكس، نسبة إلى الـ«أمازيغ». والنكتة الأكبر، هى أن الأمازيغ الليبيين، فى مثل هذا اليوم، ١٣ يناير، سنة ٢٠١٣، لأول مرة، يحتفلون برأس السنة الأمازيغية، وزعموا أن «شيشنق الثانى»، وليس الأول، استولى على عرش مصر سنة ٩٥٠ قبل الميلاد!.

المجال الجغرافى، الذى تحرك فيه الأمازيغ، كان يبدأ من واحات غرب مصر، وينتهى بسواحل الأطلسى، وتحده الصحراء الكبرى جنوبًا، ما يجعل من منحها جنسية محددة أمرًا شديد الصعوبة، أو أقرب إلى المستحيل. ومع ذلك، فالثابت تاريخيًا هو أن «بويو واوا» الجد السابع لـ«شيشنق»، استقر فى الواحات الغربية بجنوب غرب مصر: «بويوواوا»، «ماواساتا»، «نبنشى»، «باثوت»، شيشنق (الجد)، «نمروت»، ثم «شيشنق الأول». ما يعنى أن الأخير كان مصريًا أبًا عن جد، وإلى سابع جد، بغض النظر عن أصوله.

شيشنق، شاشانق، شيشاق، أو شوشنق، تم اكتشاف مقبرته سنة ١٩٤٠، ولكثرة حجم الفضة التى عثروا عليها فيها سموه «الفرعون الفضى». وأظهر فحص هيكله العظمى أن طوله كان ١٦٦ سم، وأنه كان قوى البنية، ولا يتناسب حجم رأسه الضخم مع جسده القصير، وتوفى عن ٨٠ عامًا، فى حين أن معدل الأعمار وقتها كان ٣٥ عامًا، فقط لا غير.

بعيدًا عن كل ذلك، أو بالقرب منه، اتفقت كل الروايات على أن «شيشنق الأول» كان حاكمًا قويًا، امتد نفوذه إلى غرب آسيا، وسيطر على لبنان وفلسطين، وامتلأت فى عهده خزائن مصر. وقيل إنه استولى على الأموال الطائلة، التى جمعها «داود» و«سليمان». وجاء فى «التوراة» أو العهد القديم، أنه استولى على كل ما كان له قيمة فى فلسطين. فى حين قالت أساطير أخرى إن سليمان الملك ترك ثروات مذهلة مدفونة تحت الأرض. ومنذ صدرت رواية هنرى رايدر هاجارد، Henry Rider Haggard، «مناجم الملك سليمان»، سنة ١٨٨٥، لم تتوقف البعثات الاستكشافية عن محاولة الوصول إلى تلك المناجم أو هذه الثروات المزعومة.

الأسرة الثانية والعشرون، التى أسسها «شيشنق الأول»، تسمّى أيضًا بـ«الأسرة البوباسطية»، نسبة إلى منطقة «تل بسطة» فى شرق الدلتا، التى عاشت فيها، وقيل أيضًا إن «ماواساتا» جد «شيشنق» الرابع استقر بمدينة أهناسيا، التابعة الآن لمحافظة بنى سويف. أما المهم، فهو أن ملوك تلك الأسرة تولوا الحكم فى ظروف يحيطها الغموض، إذ لا نعرف شيئًا محددًا عن نهاية الأسرة الواحدة والعشرين، طبقًا لما ذكره سليم حسن فى الجزء التاسع من «موسوعة مصر القديمة»، التى أشار فيها إلى أن شيشنق الأول حكم منذ سنة ٩٥٠ إلى ٩٢٩ ق. م، أى قبل الميلاد، وأن حكم شيشنق الخامس امتد منذ ٧٦٧ إلى ٧٣٠ ق. م، وبينهما تولى الحكم أوسركون الأول، تاكيلوت الأول، أوسركون الثانى، شيشنق الثانى، تاكيلوت الثانى، شيشنق الثالث، بامى.

لو سألتنى: أين «شيشنق الرابع»، سأقول لك إنه كان من ملوك الأسرة الثالثة والعشرين وحكم منذ سنة ٧٦٣ إلى ٧٥٧ ق. م، وذلك لأن الأسرة الثانية والعشرين حكمت البلاد مدة قصيرة منفردة، ثم اشتركت معها الأسرة الثالثة والعشرون: أسرة حقيقية، قامت فى طيبة، مناهضة للأسرة الحاكمة، وهذه الأسرة هى التى يسميها «مانيتون» بالأسرة الثالثة والعشرين. ومن ذلك المصرى القديم، الذى عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد، عرفنا أن الأسرتين، الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين كانتا من نسل واحد، وتحكمان فى وقت واحد: واحدة تحكم الشمال، والأخرى تحكم الجنوب.

من بداية حكم «شيشنق الأول»، وحتى حكم «أوسركون الثانى» كانت سلسلة الملوك متصلة، وكانت مصر مملكة موحدة، بوجهيها القبلى والبحرى، تحت صولجان واحد، ثم أخذ أمراء «الدلتا» الصغار ينسبون لأنفسهم صفات الملك وألقابه، وأسسوا لنوع من الإقطاع، وصولًا إلى «شيشنق الرابع»، وأسلافه الثلاثة، الذين سبقوه، الذين كانوا يحكمون الوجه البحرى فقط، تاركين الوجه البحرى لـ«أوسركون الثالث» و«تاكيلوت الثالث» من الأسرة الثالثة والعشرين.

.. وأخيرًا، لا يبقى غير الإشارة إلى أن المؤرخ البريطانى رالف إليس، Ralph Ellis، له كتاب عنوانه «سليمان، فرعون مصر»، Solomon، Pharaoh of Egypt، صدر سنة ٢٠١٤، وزعم فيه أن الملك سليمان بن داود هو نفسه «شيشنق الأول». وأكد أن كل الروايات حول الثروات المذهلة المدفونة تحت الأرض مجرد «تحريف جسيم» للنصوص التاريخية!.

