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مصر

«تنشيط السياحة» تستعين بالشباب بعدد من الوظائف الإدارية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:51 م
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
رامى حسين
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أصدرت هيئة تنشيط السياحة عدد من القرارات بتولي عدد من أبناء الهيئة المتميزين مهام تسيير الأعمال بعدد من الإدارات العامة بها، في إطار خطة لتمكين الكفاءات الشابة من أبناءها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية بما يعزز دور الهيئة ويساهم في النهوض بمنظومة العمل بها.

وصدار قرار بتولي إسماعيل عامر مهام مدير عام إدارة السياحة الخارجية، ومحمد الشرقاوي مهام مدير عام مكتب رئيس الهيئة، وسوزان مصطفى مهام مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، وإيمان عبد الرحمن مهام مدير عام إدارة السياحة المحلية.

يُذكر أن إسماعيل عامر تم تعيينه بالهيئة عام 2000 حيث تدرج في العديد من الوظائف الإدارية بالهيئة، كما تولى مهام العمل كملحق سياحي للهيئة بموسكو في الفترة من 2007- 2011، ومدير المكتب السياحي بالهند 2014-2019.

أما محمد الشرقاوي فقد تم تعيينه بالهيئة ضمن دفعه أوائل الخريجين لعام 2001 وتدرج في الوظائف ليتولي مؤخرا منصب مساعد مدير مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة لمدة تزيد عن 15 عام.

والتحقت عام 2001، سوزان مصطفي للعمل بإدارة العلاقات السياحية بالهيئة، كما تولت رئاسة لجنة الحملات الدولية بالهيئة، ورئيسا للمكتب المركزي للسياحة العربية بالهيئة.

أما إيمان عبد الرحمن فالتحقت للعمل بالهيئة عام 2000 وتنقلت بين الإدارات المختلفة؛ حيث عملت بإدارة العلاقات السياحية، والمكتب الفني لرئيس للهيئة، وإدارة الحملات الدولية بالهيئة.

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