توقعات بتواصل هبوط إنتاج الغاز الطبيعى فى أمريكا خلال 2021

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيهبط في 2021 مع استمرار التداعيات الاقتصادية للإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.وتتوقع الإدارة أن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف سيهبط إلى 88.17 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2021 من 90.76 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2020.وكان الإنتاج قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 93.06 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019.وإذا تحققت التوقعات، فإن 2021 سيكون المرة الأولى التي يهبط في الإنتاج لعامين متتاليين منذ 2005.